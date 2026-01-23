【新興国通貨】中国人民銀行対ドル基準値の7.0000割れを受けて元高=中国人民元 朝の中国人民銀行対ドル基準値は6.9929元とこれまでぎりぎりで維持していた7.0000元を割り込んだ。この結果を受けて元安が進みドル人民元は朝に6.9607を付けた。その後少し戻している。 対円では朝の円安もあって昨日の22.70/72円から22.78を付けている。 CNYJPY 22.780USDCNY 6.9657