記者会見に臨む中国外交部の郭嘉昆報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京1月23日】中国外交部の郭嘉昆（かく・かこん）報道官は22日の記者会見で、在重慶日本総領事館の総領事が1カ月以上空席となっているのは中国側が総領事候補の派遣を承認していないためとの見方があることついて、中国は手続きに従い関連事項を処理していると述べた。