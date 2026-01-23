高市首相は１月２３日に衆議院を解散し、総選挙を同２７日公示、２月８日投開票の日程で行うことを表明した。今後の主な日程をまとめた。（デジタル編集部・中尾敏宏）衆議院解散から公示までの流れ衆議院は２３日召集の通常国会の冒頭で解散される。同日朝の閣議で全閣僚が閣議書に署名して解散を決定。解散は天皇の国事行為にあたるため、天皇陛下が解散の詔書に署名され、紫のふくさに包まれた詔書の複写を額賀福志郎議長が