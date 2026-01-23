ＴＯＲＩＣＯが大幅反発している。２２日の取引終了後にイーサリアム（ＥＴＨ）を追加取得したと発表しており、好材料視されている。１月２２日付で２０８．３９０５ＥＴＨを９９９９万円で取得した。これにより、イーサリアムの総取得数量は１２１８．０２４６５１ＥＴＨとなった。 出所：MINKABU PRESS