午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１０７、値下がり銘柄数は４２５、変わらずは６４銘柄だった。業種別では３３業種中２６業種が上昇。値上がり上位にその他製品、銀行、医薬品、非鉄金属など。値下がりで目立つのは鉄鋼、電気・ガス、海運など。 出所：MINKABU PRESS