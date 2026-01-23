・ケミプロが３日連続Ｓ高でカイ気配に張り付く、有機合成技術の横展開でペロブスカイト太陽電池関連として異色人気 ・任天堂が４日ぶりに急反発、米クリスマス商戦期での好調な販売動向が伝わる ・クエストは商い増勢のなか１６％超の急騰、キオクシアの設備増強期待で商機膨らむ ・住友鉱が急反発し最高値、金価格は初の４９００ドル台に上昇 ・ジーイエットはＳ高カイ気配、生成ＡＩ技術を活用した人材育成・研修事業