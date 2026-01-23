オリベイレンセ(ポルトガル2部)は22日、MF永田滉太朗(20)が今シーズン終了まで期限付き移籍加入することを発表した。永田は2023年8月に横浜FCユースからトップチームに昇格するとともに、オリベイレンセへ期限付き移籍。その後は期限付き移籍期間を延長し、横浜FCには復帰せず今シーズンよりポルト(ポルトガル1部)へ完全移籍加入していた。ポルトでは2部を戦うポルトBを主戦場とし、今季ここまで5試合に出場している。11月に