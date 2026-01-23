VANLINKS株式会社は、フルカラーチューブライト「NANLITE PavoTube」に、新ライトエンジンを採用した「PavoTube II 6CP」を1月21日（水）に発売する。 2021年5月発売の「PavoTube II 6C」の後継機。「Nebula C4ライトエンジン」を新たに搭載し、発色性能、色再現性、光質を改善した。 色温度の調節範囲は2,700～6,500Kから2,400～12,000Kへと拡大。グリーン/マゼンタ補正（±150）にも対応