２０日、山形県米沢市で男性がカッターナイフのようなもので首を切られ軽いけがをした事件で、切り付けた犯人は今も逃走を続けています。 【画像】事件現場 この事件は２０日午後０時４５分ごろ、米沢市本町一丁目で３０代の男性がカッターナイフのようなもので首を切られ軽いけがをしたものです。 車で帰宅した男性が車から降りたところ突然背後から首を切られました。男性が振り返ったところ犯人は走って南の方向