【その他の画像・動画等を元記事で観る】 なにわ男子の道枝駿佑が主演を務め、ヒロインとして生見愛瑠が出演する映画『君が最後に遺した歌』（3月20日公開）より、生見愛瑠演じる劇中アーティスト・Ayaneが歌う「Wings」のMVが解禁された。 ■「一日でも早く綾音になりたい」と歌とギターのレッスンに打ち込んだ生見愛瑠 1月22日、生見愛瑠のInstagramストーリーズで突如投稿され、話題を呼んだMVの全