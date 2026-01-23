23日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数837、値下がり銘柄数516と、値上がりが優勢だった。 個別では山田再生系債権回収総合事務所、ソノコムが一時ストップ高と値を飛ばした。技研ホールディングス、日本電技、シンクレイヤ、ソネック、日本ドライケミカルなど89銘柄は昨年来高値を更新。倉元製作所、マイポックス、クエスト、アサカ理研、大黒屋ホールディングスは値上がり率上位に買われた