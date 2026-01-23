23日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数403、値下がり銘柄数155と、値上がりが優勢だった。 個別ではマテリアルグループ、タスキホールディングス、ミーク、ｉ－ｐｌｕｇ、ｎｏｔｅなど14銘柄が昨年来高値を更新。ジェリービーンズグループ、地域新聞社、ＡｅｒｏＥｄｇｅ、アクセルスペースホールディングス、Ｋｕｄａｎは値上がり率上位に買われた。