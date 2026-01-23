23日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 69470 -40.5 49130 ２. 純銀信託 1976262.3 50800 ３. 純金信託 13777 -19.3 23995 ４. 日経Ｄインバ6214 -46.45051