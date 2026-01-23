今週は中山競馬場で（芝2200m）が行われる。フレッシュな明け4歳馬vs.歴戦の古豪と、わかりやすい構図となっている一戦だ。ここでは、過去10年からジョバンニとショウヘイにフォーカスしたデータを取り上げる。 ■ジョバンニに「2.1.0.0」高好走率データ 菊花賞以来の実戦を迎えるジョバンニ。2歳からエリキング、クロワデュノールらのちのGI好走馬と覇を競った、この世代における“物差し馬”と言える