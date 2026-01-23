1月30日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『アンモナイトくんとこおりおに』『コキンちゃんとアルミはくしゃく』じかいは、みんなにだいにんきのおはなしをおとどけするよ！アンモナイトくんたちが、めずらしい、まっかなほうせきを、さがして、ゆきやまに、いくんだよ！そして、コキンちゃんが、かぜで、とばされちゃった、アルミじょうを、さがしてあげる、おはなしだよ！