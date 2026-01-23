◎全国の天気午後は北陸から北日本の日本海側を中心に雪が降るでしょう。北陸は局地的に強く降る所がありそうです。また、夜遅くからは九州や四国でも雪の降り出す所があるでしょう。太平洋側は晴れ間が出て、空気の乾燥した状態が続きます。火の元にはご注意ください。◎予想最高気温前日と比べるとやや高い所が多いですが、各地で平年を下回る厳しい寒さが続くでしょう。東京は8℃、大阪と福岡は7℃。札幌は-3℃、青森は-2℃、仙