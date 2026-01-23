歌手で俳優の世良公則（70）が23日、自身のSNSを更新。暴力などの動画が拡散される事案について私見をつづった。警察庁は22日に公式X（旧ツイッター）で「現在、SNS上で、児童による暴力行為等の動画が投稿・拡散される事案が相次いでいますが、一般論で申し上げれば、他人に対する暴力行為や、これに加担して幇助(ほうじょ)する行為は犯罪です」とポストした。このポストについて、世良は「未成年でもその行為が『暴行罪』