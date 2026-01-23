国民民主党熊本県連は、2月8日の衆議院議員選挙で熊本4区に候補者を擁立すると発表しました。 【写真を見る】【衆議院選挙】国民民主党が熊本4区に候補者擁立「地域経済の活性化」訴え 国民民主党県連は1月22日、熊本4区に、コンサルティング会社社長の上田至氏（49）を擁立すると発表しました。 上田氏は、会社を経営してきた強みを生かし、県南地域に適した新たな事業の創造など、地域経済の活性化を訴えたいとしています。