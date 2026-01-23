»ØÀè¤ËÅÁ¤ï¤ë¥¢¥¬¥ê¤Î´¶¿¨¤Ë»×¤ï¤º¿Ì¤¨¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢1·î22Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÇU-NEXT Pirates¡¦ÎëÌÚÍ¥¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¥ª¡¼¥é¥¹¤Î¿ÆÈÖ¤ÇµÕÅ¾¤·¡¢µ×¡¹¤Î¥È¥Ã¥×¡£µ§¤ê¤ò¹þ¤á¤¿¥Ä¥â¤Î½Ö´Ö¡¢»ØÀè¤¬¿Ì¤¨¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ÎÍ¥¤â¿Ì¤¨¤Æ¤¿¤Ê¡×¡Ö´¶Æ°¤·¤¿¤ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Åê¤²¤é¤ì¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÎëÌÚÍ¥¤Î»ØÀè¤¬¿Ì¤¨¤Æ¤¤¤ë¡ÄÞÕ¿È¤ÎµÕÅ¾¥Ä¥â²áµî¤ËMVP³ÍÆÀ·Ð¸³¤â¤¢¤ëÎëÌÚÍ¥¤À¤¬¡¢»î¹çÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¢¥74.