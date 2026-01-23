京都市左京区の世界遺産・銀閣寺（慈照（じしょう）寺）は、４月から境内の拝観料を値上げすると発表した。物価や人件費が高騰する中、文化財や庭園の維持管理に充てるためで、値上げは１９９４年以来、３２年ぶりとなる。改定後の拝観料は、高校生以上が１０００円と５００円増、小・中学生は５００円で２００円の値上げとなる。小学生未満（無料）や障害者（１００円）は据え置く。銀閣寺には、寺を象徴する「観音殿（銀閣