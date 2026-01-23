無資格で社会保険労務士の業務を行ったとして税理士の男が逮捕された事件で、大阪府警は２３日、同様の手口で他にも社労士業務をしていたとして、税理士法人「池上会計」（大阪市中央区）の代表税理士の男（３９）と部下の計７人を社労士法違反容疑で書類送検した。捜査関係者への取材でわかった。いずれも容疑を認めている。府警は法人としての池上会計と、男が代表を務め、実質的な手続き業務を担っていた別会社も送検した。