米国がWHOからの正式な脱退を完了した/Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images（CNN）米保健福祉省は22日、米国が世界保健機関（WHO）からの脱退を完了したと発表した。トランプ大統領の長年の目標が達成されたことになる。​​トランプ氏は1期目の任期中にWHOからの脱退を試み、2期目の初日に大統領令で脱退を通告した。法律により、米国はWHOに対し脱退の1年前に通知を行い、脱退前には未払いの分担金を全額支払わなければ