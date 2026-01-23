参院選大阪選挙区（改選数4）に無所属で立候補し、落選したロックミュージシャン世良公則（70）が23日までにX（旧ツイッター）を更新。SNSで拡散されている少年らの「暴行動画」をめぐり、私見を述べた。警察庁の公式Xアカウントは22日、「現在、SNS上で、児童による暴力行為等の動画が投稿・拡散される事案が相次いでいますが、一般論で申し上げれば、他人に対する暴力行為や、これに加担して幇助(ほうじょ)する行為は犯罪です」