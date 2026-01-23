米Intelは1月22日（現地時間）、2025年度第4四半期（2025年10〜12月）決算を発表した。売上高と1株あたり利益（EPS）は市場予想を上回ったが、製品の供給不足が響き、前四半期の黒字から再び最終赤字へ転落した。2026年1〜3月期についても慎重な見通しを示し、時間外取引でIntel株は一時、終値比で約7％下落した。2025年10〜12月期の売上高は136億7400万ドル（前年同期比4％減）、GAAPベースの純損益は5億9100万ドルの赤字（1株損