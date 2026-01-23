プロテニスプレーヤーの園田彩乃選手（30）が2026年1月21日、自身のインスタグラムを更新。引き締まったウエストが際立つショーパン姿を披露した。「筋トレ」園田選手は、二の腕の絵文字を添えて、グレーの半袖と白いショートパンツを合わせたコーデで、ウエストがチラ見えするポーズの写真を投稿。また、ハッシュタグをつけて「#筋トレ」「#スタジオ撮影」とコメントを添えている。インスタグラムに投稿された写真では、グレーの