【YAMAHA SAS-II 他】（茨城県Knj52歳）いつも楽しく拝見してます。1914(FenderJapan Boxer)に続き、2度目の投稿です。中2で何となく出会った初めての1本(1914参照)の後、そこそこ弾けるようになってから好みも明確になり、中3で(昭和末期に)初めて浮気したのは、YAMAHAのSAS-IIという、あまり流行らなかったモデル。数年前にバック・トゥ・ザ・フューチャーで見た赤いのに憧れたけど、Gibsonなどは手が届かず。また自身が小柄