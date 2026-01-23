WEST.が、12枚目のフルアルバム『唯一無二』を3月10日（火）に発売することが決定しました。リード曲として旅の始まりを飾るのは、笑い合いながら突き進んでいくWEST.のメッセージであり、あなたに届けたい言葉として、重岡大毅が作詞・作曲を手掛けた「これでいいのだ！」。さらに2025年10月に開催した初の主催フェス＜WESSION FESTIVAL 2025＞に向けてLucky Kilimanjaro 熊木幸丸が書き下ろした「踊るしかないじゃん！」、Saucy