鈴木彩艶がパルマの練習合流、復帰時期は約1か月先になると報じられているイタリア1部パルマに所属する日本代表GK鈴木彩艶は、昨年11月8日に行われたACミラン戦で負傷して戦列を離れていた。パルマは1月22日にクラブの公式SNSを通じて、日本代表の正GKが練習に合流した様子を伝えたが、地元メディア「Parma Today」は、チームメイト達に歓迎された様子と復帰時期が約1か月先になることを報じている。2024-25シーズンからパルマ