日本応用老年学会は、主催する「第23回ジェロントロジー検定試験」の申込締切が2026年2月10日(火)に迫っていることを発表しました。高齢社会における様々な課題を解決し、暮らしやすい社会を築くために必要な「老年学（ジェロントロジー）」の知識を問うこの検定。締切まで残り1ヵ月を切った今、受験を検討されている方は早めのお申し込みをおすすめします。 日本応用老年学会「第23回ジェロントロジー検定試験」