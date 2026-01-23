銀座コージーコーナーに、サンリオキャラクターとのコラボスイーツが登場！「ハローキティのアップルケーキ」と「＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」が期間限定で販売されます☆ 銀座コージーコーナー「ハローキティのアップルケーキ／＜サンリオキャラクターズ＞スイーツコレクション（9個入）」 発売日：2026年2月16日（月）〜3月15日（日）頃予約受付開始日：2026年1月23日（金）販売