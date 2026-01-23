フランスのエマニュエル・マクロン大統領が、スイスで開かれた世界経済フォーラム（WEF・ダボス会議）で着用したサングラスが、ソーシャルメディア（SNS）で話題を集めている。ドナルド・トランプ米大統領の揶揄にもかかわらず、そのサングラスを製造した企業は予想外の特需に沸いている。マクロン大統領は20日（現地時間）、ダボス会議での演説で、濃色のサングラスを着けたまま演壇に立った。演説では「世界各地で帝国主義的野心