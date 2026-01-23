BACONは、廃墟をアート作品へと昇華した写真展「変わる廃墟展 2026」を、東京・浅草橋のギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」にて2026年2月27日(金)より開催します。従来の「廃墟」が持つ不気味なイメージを覆し、朽ちゆく時間の中に宿る美しさや物語性に焦点を当てた人気企画。11周年を迎えるこの展示では、4月に名古屋ギャラリーでの巡回展も決定しており、写真作品としての成熟と深化を体感できる空間となっています。 変