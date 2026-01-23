「清華大学蔵戦国竹簡」の第１５集。（北京＝新華社配信）【新華社北京1月23日】中国の午（うま）年の春節（旧正月）を前に、清華大学（北京市）が収蔵する戦国時代の竹簡に新たな発見があった。竹簡の研究を進めていた同大出土文献研究・保護センターが馬について記した竹書5編を新たに整理した。馬の鑑定や治療、調教、御し方を体系的に論じた文字資料としては現時点で最古となる。研究成果は、清華大が19日に開いた「清華大