警視庁のトップが交代です。きょう、迫田裕治警視総監（57）が退任し、新たに筒井洋樹氏（56）が第101代警視総監に就任しました。会見で、筒井新総監は「最重要課題はトクリュウ対策で、違法なビジネスモデルの解体に力を入れる」としました。筒井新総監はこれまでに、警備局長や京都府警本部長などを務めています。