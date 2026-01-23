近年のスマホは大画面化が進んだことでボディが肥大し、かつてのガラケーのおよそ2倍となる、200グラムオーバーの製品も珍しくなくなってしまいました。全体としては大画面のニーズが多いのは百も承知ですが、画面は小さくても構わないので、かつてのガラケーのように軽快に使えるスマホが欲しい人も少なくないのではないでしょうか。【画像】「iPhone mini」にそっくりすぎるが、気になる使い勝手は…？ 時代に逆行する『小型ス