政府は23日、外国人政策に関する新たな基本方針を決定しました。在留管理の強化や外国人犯罪への対応強化の方針を盛り込む一方、外国人による土地取得規制には踏み込みませんでした。新たな基本方針では、在留管理について、永住許可の審査の厳格化や、日本国籍を取得して帰化をする際の要件の厳格化を盛り込みました。帰化については現在、外国人が日本国籍を取得するために必要な居住期間は5年以上とされていますが、永住許可の