〈明日会える人。諭吉2で〉――掲示板の書き込みに応じた51歳の会社役員は、17歳の少女との援助交際に通い詰めるようになった。だがある日、待ち合わせ場所に現れたのは少女だけではない。「父親」を名乗る中年男から突きつけられたのは、300万円という要求だった。【写真】この記事の写真を見る（2枚）「奥さんにバレたら離婚じゃないの？」追い詰められた男が選んだのは警察への相談。そこで明らかになったのは、少女の背後で