契約未更改のまま越年となっていたソフトバンク・周東佑京外野手（２９）が２２日、みずほペイペイドーム内の球団事務所で契約交渉に臨み、新たに５年契約を結び総額２０億円プラス出来高でサインした。３年目までは固定で以降は変動となる。昨季年俸の１．１億円から大幅増となった。（金額は推定）順当にいけば今季中に国内ＦＡ権を取得する見込み。「５年後は３５（歳）なので（生涯ホークスか）分からないけど」と笑い飛ば