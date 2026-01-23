EU＝ヨーロッパ連合は緊急首脳会議を開き、アメリカによるグリーンランドの領有問題を受けて、北極圏の安全保障・防衛体制の強化のために新たな投資を提案すると明らかにしました。EUは22日、アメリカのグリーンランド領有をめぐる問題で緊急首脳会議を開き、トランプ大統領がヨーロッパ各国への追加関税を見送ったことに対して「前向きな動き」だと評価しました。フォンデアライエン委員長は「北極圏の安全保障について投資が不十