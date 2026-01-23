5月16日、17日に愛知・名古屋大高緑地特設ステージで開催される、東海地区最大級の入場無料ロックフェスティバル『FREEDOM NAGOYA 2026』の第1弾出演アーティストとして、HEY-SMITH、KUZIRA、PEDRO、ねぐせ。の4組の出演が発表された。【写真】『FREEDOM NAGOYA 2026』第1弾出演アーティストのHEY-SMITH、KUZIRA、PEDRO、ねぐせ。『FREEDOM NAGOYA』は、2010年に名古屋港ガーデン埠頭つどいの広場で初開催。東海地区最大級の無