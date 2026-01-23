滝つぼが凍結し、水しぶきが氷となって岩肌に張り付いた那智の滝＝23日午前、和歌山県那智勝浦町和歌山県那智勝浦町で23日朝、世界遺産・那智の滝（落差約133メートル）の滝つぼが凍った。水しぶきは氷となって岩肌に張り付き、滝が白く雪化粧したような風景を描き出した。同日午前7時半ごろ、那智の滝をご神体とする熊野那智大社の神職が確認した。大社によると、滝前にある温度計の気温はマイナス1度だったという。紀伊半島