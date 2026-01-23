東京電力ホールディングスの小早川智明社長は23日、柏崎刈羽原発の地元の新潟県柏崎市長と面会し、再稼働後の原子炉停止に関し「地域の皆様が不安に感じないよう丁寧に状況を説明したい。不断の安全の取り組みをしたい」と述べた。