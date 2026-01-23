米ＬＰＧＡツアーでプレーする西村優菜が２２日、自身のインスタグラムに新規投稿。小児医療に付き添う家族をサポートする「ドナルド・マクドナルド・ハウス」を訪問し、２０２０年の初優勝時から支援していることを明かした。「先日、ドナルド・マクドナルド・ハウス（東大ハウス）へ訪問させていただきました！」と記した西村。「ドナルド・マクドナルド・ハウスは、お家から遠く離れた病院に入院・通院している子どもたちと