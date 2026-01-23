警察官を装い「口座が犯罪に使用されている」とうそを言って、現金510万円をだまし取った疑いで中国人4人が逮捕されました。中国籍の潘梓傲容疑者ら4人は仲間と共謀し、大阪府の50代女性に警察官を装い「口座が犯罪に使用されているので現金を調べる必要がある」などとうそを言って、現金510万円をだまし取ったなどの疑いが持たれています。また、潘容疑者らは複数の詐欺グループがだまし取った現金を別の口座に移動させたり海外に