ニチレイフーズは、主力品「本格炒め炒飯」を中心に、冷凍米飯のラインアップを「メニュー・規格・価格帯」の全方位で拡充する。新商品はフライパン調理のひと手間でさらにおいしく仕上げる「おうち炒め炒飯」、プライスラインを抑えた「半チャーハン」「懐かしのえびピラフ」などを投入。消費の二極化や多様化が進行するなか、豊富な品揃えであらゆる生活者のニーズに応える。1月9日に春季新商品発表会を開催。発売25周年の「