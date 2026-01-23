全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・恵比寿の郷土蕎麦店『板蕎麦 香り家』です。厳選した酒と肴と山形の郷土蕎麦がもたらす贅沢時間店名に冠した板蕎麦は、蕎麦を箱に入れて提供する山形のおもてなしの郷土料理のひとつ。その時期によいものを仕入れる国産蕎麦粉を独自の割合で配合し丹念に打つ田舎蕎麦は太く腰があり、しっかりと噛むことで風味が口いっぱいに広がって