１月23日、マンチェスター・ユナイテッドのカゼミーロが自身の公式Xを更新。今季限りでクラブを退団すると電撃的に発表した。2022年にレアル・マドリーから加入して以来、チームの主力として活躍してきたカゼミーロは、今シーズン限りでユナイテッドとの契約満了を迎える。現行契約には１年間の延長オプションが付随していたが、行使しない形となった。豊富な経験に裏打ちされたプレーと抜群のリーダーシップを披露してきた3