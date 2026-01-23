重なり合う図形の中から、特定の形だけを見抜く「図形認識クイズ」！「円」がいくつあるかを数えてみましょう。シンプルな図形ですが、ほかの形が混ざることで意外と目が迷ってしまうかもしれません。問題：円は何個ある？図の中をじっくり見て、描かれている「円」の数だけを数えてみましょう。ヒント：四角形に惑わされず、きれいな「丸い線」がどこにあるかに注目してみてくださいね！答えを見る↓↓↓↓↓正解：2つ正解は「2つ