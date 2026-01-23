「TOUR GLOVE」（GL2602）ブリヂストンスポーツは、雨・汗に強く素手感覚のフィット感を追求したゴルフグローブ「TOUR GLOVE（ツアー グローブ）」（GL2602）を、2月11日に発売する。「TOUR GLOVE」は、株式会社クラレと共同開発の人工皮革クラリーノ（R）〈ソフリナ（R）−μ〉を使用し、柔軟加工に時間をかけることで柔らかい風合いを追求すると共に、手のひらに接する生地裏面の加工処理によって手入れ感の向上を追求しています