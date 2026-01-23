けさは各地で凍える寒さとなり、今季最低気温を記録するところが多くありました。和歌山県では、落差１３３メートルある名瀑・那智の滝の一部が凍りました。滝つぼの一部が凍っていたのに加え、岩肌に打ち付けられた水しぶきが、白い氷の塊となっていました。けさの和歌山県と奈良県各地の最低気温は以下の通りです。和歌山県新宮市−２．２℃（今季最低）高野町高野山−５．９℃田辺市龍神−２．７℃古座川町西川−３．４